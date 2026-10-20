Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске завершились поиски пропавшей школьницы

Подросток вернулась домой целой и невредимой после суток отсутствия.
дпс полиция мигалки

В Омске завершены поисковые мероприятия по розыску несовершеннолетней Юлии Логафет. Напомним, что 15-летняя девочка ушла из дома на улице Аносова вчера днем, 19 октября.

Как сообщили в полиции, в настоящее время школьница уже вернулась домой. По предварительным данным правоохранителей, никаких противоправных действий в отношении подростка за время ее отсутствия совершено не было.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске завершились поиски пропавшей школьницы

Подросток вернулась домой целой и невредимой после суток отсутствия.
дпс полиция мигалки

В Омске завершены поисковые мероприятия по розыску несовершеннолетней Юлии Логафет. Напомним, что 15-летняя девочка ушла из дома на улице Аносова вчера днем, 19 октября.

Как сообщили в полиции, в настоящее время школьница уже вернулась домой. По предварительным данным правоохранителей, никаких противоправных действий в отношении подростка за время ее отсутствия совершено не было.

1424
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Рубрика - Происшествия