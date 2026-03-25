·Общество

Омск по ночам спасают от талой воды

На улицы города вышли более ста единиц техники и 200 рабочих.
уборка снега

Противопаводковые мероприятия в Омске ведутся круглосуточно, сообщил мэр города Сергей Шелест. Пост в своих официальных аккаунтах он опубликовал почти в полночь.

– Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства работают в круглосуточном режиме во всех городских округах. Сегодня в ночное время в уборке снега и откачке воды задействовано больше 100 единиц техники и 200 рабочих, – отметил Шелест.

В приоритете – места, где ходит общественный транспорт, а также точки из перечня потенциальных зон подтопления.

·Общество

Омск по ночам спасают от талой воды

На улицы города вышли более ста единиц техники и 200 рабочих.
уборка снега

Противопаводковые мероприятия в Омске ведутся круглосуточно, сообщил мэр города Сергей Шелест. Пост в своих официальных аккаунтах он опубликовал почти в полночь.

– Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства работают в круглосуточном режиме во всех городских округах. Сегодня в ночное время в уборке снега и откачке воды задействовано больше 100 единиц техники и 200 рабочих, – отметил Шелест.

В приоритете – места, где ходит общественный транспорт, а также точки из перечня потенциальных зон подтопления.