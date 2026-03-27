Стало известно, где в омской мэрии платят больше 100 тысяч

Опубликованы свежие данные о доходах руководителей бюджетного учреждения города Омска «Управление капитального строительства». Ведомство подконтрольно департаменту строительства Омска.
Руководитель УКС Ксения Бычек зарабатывает 115 тыс. рублей в месяц. Ее первый заместитель – почти 134 тыс. рублей, главный бухгалтер – 83,6 тыс. рублей в месяц.
Раннее «Омск-информ» сообщал, что мэрия опубликовала сведения о зарплатах руководителей учреждений дополнительного образования. В 2025 году больше всех зарабатывал директор городского Дворца детского творчества Вадим Пушков. Ему платили в среднем 178,7 тыс. рублей в месяц. К тому же стали известны данные о зарплате руководителя муниципального предприятия «Электрический транспорт». Его директор Вадим Филонов с 2 сентября по 31 декабря 2025 года в среднем получал 272 тыс. рублей. Это на 15 тысяч меньше, чем предыдущий руководитель, бывший первый вице-мэр Омска, ныне депутат горсовета Сергей Фролов. Самые высокие доходы среди руководителей омских школ за прошлый год зафиксированы у директора школы № 55 Марины Завальной, которая зарабатывала почти 165 тысяч рублей в месяц.