В Омске раскрыли топ зарплат директоров школ и детсадов

На сайте администрации города опубликовали самые высокие доходы среди руководителей омских школ за прошлый год. Лидером по размеру зарплаты стала директор школы № 55 Марина Завальная, которая зарабатывала почти 165 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку заняла Светлана Хамкова, возглавляющая гимназию № 150. Ее среднемесячная зарплата составила 129,4 тысячи рублей. На третьем месте – директор школы № 77 Ольга Камышникова с доходом 111,4 тысячи рублей в месяц. Доход свыше 110 тысяч рублей в месяц также зафиксирован у руководителей лицея № 54, а также гимназий № 123 и 75.

Стоит отметить, что доходы заведующих детскими садами оказались немного ниже. Самый высокий среднемесячный заработок зафиксирован у руководителя детсада № 65 Ирины Коломацкой. Ее зарплата составляла около 101 тысячи рублей.

Следом в рейтинге расположился Виталий Бородин, возглавляющий детский сад № 37. Его среднемесячный доход за прошлый год составил около 93 тысяч рублей. Немногим меньше – порядка 91 тысячи рублей – зарабатывала руководитель детского сада № 249 Елена Пекушева.