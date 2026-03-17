Экс-чиновник из команды Шрейдера получил в музыкальной школе меньше двух «минималок»

Руководители школ искусств получают до 162 тысяч в месяц.

В мэрии Омска обнародовали зарплаты директоров школ искусств за прошлый год. Половина глав учреждений, 13 из 26, получают больше 100 тыс. рублей в месяц.

Наиболее высокий заработок у директора детской школы искусств № 21, Андрея Белоусова, 162 тыс. рублей. Учреждение расположено на улице Дмитриева на Левобережье.

Чуть меньше получает глава ДШИ № 10 имени Арно Бабаджаняна на Заозерной, Дора Ткалина, 153 тыс. рублей. Директору детской художественной школы № 1 имени Саниных на улице Декабристов, Татьяне Алферовой, платят почти 140 тыс. рублей.

Самая бюджетная зарплата у руководителя детской школы искусств № 8 в Камерном переулке, экс-главы департамента культуры Виктора Демченко – 42 тыс. рублей при МРОТ в 27 тыс. рублей. Это меньше двух минимальных оплат труда. Вероятно, такие скромные доходы связаны с тем, что главой учреждения 72-летний бывший чиновник был назначен 19 февраля. И еще не получил «полноценную» зарплату.

Отметим, что Виктор Демченко проработал главой департамента культуры с 2005 по 2012 гг., при ныне покойном мэре Викторе Шрейдере. Когда город возглавил Вячеслав Двораковский, Демченко покинул городскую администрацию.