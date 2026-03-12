Не пришли губернаторы, зато были все мэры: в Омске простились с Виктором Шрейдером

Панихида по бывшему градоначальнику стала большим политическим событием в городе.

Сегодня, 12 марта, в Омске состоялись похороны бывшего мэра города (2005–2011 годы), депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Виктора Шрейдера. Ему было 74 года.

Церемония прощания в региональном центре по связям с общественностью собрала большое количество омичей: проститься с экс-градоначальником и передать слова сочувствия его семье пришли не только бывшие и действующие чиновники, но и люди, которые уважительно относятся к работе Шрейдера и его делам.

Естественно, в зале было много людей из команды Шрейдера. В траурном карауле у гроба сменяли друг друга его бывшие первые заместители Владимир Потапов и Юрий Гамбург, экс-директор департамента финансов Богдан Масан, тогдашний глава депархитектуры Анатолий Тиль, руководитель департамента культуры Виктор Демченко, который проработал вместе с Шрейдером 30 лет.

На церемонию пришли все руководители городской администрации, работавшие после Шрейдера. Вячеслав Двораковский был мэром с 2012 по 2017 год, затем его сменила Оксана Фадина, возглавлявшая администрацию в 2017–2021 годах. Сейчас она представляет Омскую область в Госдуме.

– Уход Виктора Филипповича – это невосполнимая утрата, эта трагическая новость стала настолько неожиданной, что даже не хотелось в это верить, – сказала Фадина. – Он внес неоценимый, колоссальный вклад в развитие нашего города. Стал основоположником многих направлений, и сейчас муниципальная команда соответствует этим базовым принципам городского управления. Я хочу отметить, что только высокая культура, личностная, профессиональная, позволяет человеку настолько быть готовым самоотверженно, искренне делиться этим накопленным опытом и этими знаниями.

Свой путь в управленческих кругах Виктор Шрейдер начинал при председателе горисполкома Геннадии Павлове. Собственно, это последний советский «мэр» Омска. Он и стал своеобразным крестным отцом Шрейдера.

– Он тогда исполнял обязанности главного инженера автоколонны, а у нас возникла ситуация – нужен был начальник райкомхоза. Тогда мой заместитель говорит: «Ну, вот есть один человек, который нам подойдет». Я говорю: «Ну давай, приводи». Я посмотрел, что по всем показателям, по всем параметрам он подходит. И он стал работать, хочу сказать, что он был очень самостоятельным, а это очень неплохо. И даже благодаря ему мы заняли второе место во Всероссийском соревновании по благоустройству, – отметил Павлов.

Шрейдер последовательно занимал должности зампредседателя райисполкома, председателя райисполкома, главы администрации Центрального округа, работал депутатом горсовета. Четверть века назад, в марте 2001 года, был назначен заместителем губернатора, а с 23 января 2004 года по 27 марта 2005-го был первым заместителем председателя правительства Омской области, которое возглавлял Леонид Полежаев.

В 2005 году Шрейдер при поддержке Полежаева был выбран мэром Омска. К концу его первого срока отношения руководителей сильно охладели, а в 2010–2011 годах между областью и городом бушевала настоящая политическая война. Итог оказался печальным – в 2011 году Шрейдер был вынужден уйти в Госдуму, а еще через полгода закончились полномочия Полежаева, и Омская область получила нового губернатора.

На прощание со своим бывшим соратником, а затем и политическим оппонентом Леонид Полежаев не пришел. Не было на траурной церемонии и никого из его преемников. Сегодняшнюю команду областного правительства представлял первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

– Виктор Филиппович был поистине целой эпохой, эпохой, которая заложила основу развития города, основу развития области. Он никогда не отказывал в совете, действительно видел на многие десятилетия вперед. Он из тех, кого действительно можно назвать государственными деятелями, – высказался об усопшем Ушаков.

Проститься с бывшим мэром Омска пришла и нынешняя команда городской администрации во главе с Сергеем Шелестом. Ему тоже было что сказать:

– Огромное количество идет соболезнований и обращений в адрес администрации города. Слова соболезнований прислал депутат Олег Смолин, меценат Сергей Козубенко, с ним Виктор Филиппович выпускал книги. Они планировали сделать вторую часть по омским спортсменам… Искренние соболезнования!

На прощание пришли самые разные люди, из самых разных сфер. Были заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Валерий Бойко, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, почетный архитектор России Сакен Хусаинов, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и многие другие.

Похоронили Виктора Шрейдера сегодня на Старо-Северном мемориальном кладбище, где нашли упокоение многие известные омичи.