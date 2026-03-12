Полежаева не заметили на прощании с экс-мэром Омска Шрейдером

На траурном митинге появились бывшие и действующие первые лица города и области.

Сегодня, 12 марта, в Омске проходит церемония прощания с бывшим градоначальником Виктором Шрейдером, который скончался 10 марта на 75-м году жизни.

Проводить политика в последний путь пришли первые лица города и области, а также коллеги и соратники. Среди присутствующих – действующий мэр Сергей Шелест, первый замгубернатора Дмитрий Ушаков, вице-спикер Заксобрания Валерий Бойко, депутат Госдумы, экс-мэр Оксана Фадина и директор департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.

Также на прощании замечены бывший глава города Вячеслав Двораковский, экс-директор департамента культуры Владимир Шалак, предприниматель Сергей Морев и члены управленческой команды Шрейдера: экс-первый заммэра Владимир Потапов и экс-директор департамента финансов Богдан Масан. Кроме того, на церемонии появился экс-министр спорта, ныне и.о. директора Сибирского государственного училища Олимпийского резерва Дмитрий Крикорьянц.

Стоит отметить, что первый губернатор Леонид Полежаев, с которым активно вел войну Виктор Шрейдер в бытность мэром, так и не появился на печальном мероприятии.

Траурная церемония продлится до 13:00, после чего бывшего главу города похоронят на Старо-Северном мемориальном кладбище.