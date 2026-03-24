·Культура/Афиша

Стали известны зарплаты руководителей омских домов творчества

Они зарабатывают от 49 до 178 тысяч.
деньги

Омская мэрия опубликовала сведения о зарплатах руководителей учреждений дополнительного образования. В 2025 году больше всех зарабатывал директор городского дворца детского творчества Вадим Пушков. Ему платили в среднем 178,7 тыс. рублей в месяц.

Глава детского эколого-биологического центра Галина Ситникова зарабатывала 151,5 тыс. рублей. Директор дома детского творчества Октябрьского округа Юлия Плоцкая получала 148,4 тыс. рублей. Директор городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Кислова — 106,2 тыс. рублей. И.о. директора дома юных техников им. Ю.А. Гагарина Валентина Говорухина — 103,1 тыс. рублей.

Самая небольшая зарплата у руководителя станции юных туристов Натальи Рябченко. Она получала в среднем 49 тыс. рублей.

Ранее стало известно, кто получает самые большие зарплаты в Омске.

·Культура/Афиша

Стали известны зарплаты руководителей омских домов творчества

Они зарабатывают от 49 до 178 тысяч.
деньги

Омская мэрия опубликовала сведения о зарплатах руководителей учреждений дополнительного образования. В 2025 году больше всех зарабатывал директор городского дворца детского творчества Вадим Пушков. Ему платили в среднем 178,7 тыс. рублей в месяц.

Глава детского эколого-биологического центра Галина Ситникова зарабатывала 151,5 тыс. рублей. Директор дома детского творчества Октябрьского округа Юлия Плоцкая получала 148,4 тыс. рублей. Директор городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Кислова — 106,2 тыс. рублей. И.о. директора дома юных техников им. Ю.А. Гагарина Валентина Говорухина — 103,1 тыс. рублей.

Самая небольшая зарплата у руководителя станции юных туристов Натальи Рябченко. Она получала в среднем 49 тыс. рублей.

Ранее стало известно, кто получает самые большие зарплаты в Омске.