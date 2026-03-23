«Главному по троллейбусам» в Омске платят меньше, чем его ушедшему в депутаты предшественнику

Омская мэрия опубликовала данные о зарплатах руководства муниципального предприятия «Электрический транспорт». Речь идет о директоре и первом заместителе.

Директор Вадим Филонов с 2 сентября по 31 декабря 2025 года в среднем получал 272 тыс. рублей. Это на 15 тысяч меньше, чем предыдущий руководитель, бывший первый вице-мэр Омска, ныне депутат горсовета Сергей Фролов.

Первый заместитель директора до 1 сентября 2025 года (в это время пост занимал Филонов) зарабатывал чуть более 175 тысяч рублей.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают в среднем водители троллейбусов и трамваев. Их зарплата составляет 75,4 тыс. рублей.