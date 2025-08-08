Омск-Информ
·Общество

Усть-Ишимскому району выделили деньги для обеспечения жителей водой.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение о выделении средств на бурение водоразборных скважин в Усть-Ишимском районе. Деньги выделят из резервного фонда региона.

– Выделили средства на восстановление системы водоснабжения в Усть-Ишимском районе, – сказал глава региона. – Направляем более 3 млн рублей на бурение новых скважин в деревне Ашеваны.

Новые скважины позволят обеспечить жителей чистой водой. Отметим, что Ашеваны – однин из самых старых населенных пунктов Сибири. В 2026 году исполнится 800 лет со дня основания деревни.

