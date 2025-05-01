Омск-Информ
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·Общество

В Усть-Ишимском районе планируют построить пять котельных.

Финансовые средства планируют выделить в Омской области для строительства пяти котельных в Усть-Ишимском районе. На разработку проектно-сметной документации уйдет 10 млн рублей, еще 500 тысяч направят на то, чтобы получить технические условия для присоединения котельных к электрическим сетям. Деньги возьмут из резервного фонда правительства Омской области, об этом пишет РБК.

Напомним, что весной 2024 года из-за паводка особенно пострадал север Омской области, в Усть-Ишимском районе оказались затопленными несколько сел, в том числе и сам районный центр.

Наталья Корнеева
·Общество

В Усть-Ишимском районе планируют построить пять котельных.

Финансовые средства планируют выделить в Омской области для строительства пяти котельных в Усть-Ишимском районе. На разработку проектно-сметной документации уйдет 10 млн рублей, еще 500 тысяч направят на то, чтобы получить технические условия для присоединения котельных к электрическим сетям. Деньги возьмут из резервного фонда правительства Омской области, об этом пишет РБК.

Напомним, что весной 2024 года из-за паводка особенно пострадал север Омской области, в Усть-Ишимском районе оказались затопленными несколько сел, в том числе и сам районный центр.

Наталья Корнеева