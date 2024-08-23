Усть-Ишимскому району выделили дополнительные средства, чтобы поддержать после паводка.

Сегодня, 23 августа, глава омского Минэнерго Владимир Шнипко сообщил в своем телеграм-канале, что Усть-Ишимскому району выделили 31 млн рублей на восполнение запасов топлива. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить дополнительные средства из резервного фонда Омской области для качественной подготовки к зиме.

31 млн рублей разделили на две части. Одну часть в размере 17 млн рублей направили на покупку угля и дров. Вторую часть из 14 млн рублей выделили муниципалитету на погашение просроченной кредиторской задолженности за твердое топливо.

Напомним, что в Усть-Ишимском районе произошел паводок. Он частично уничтожил топливные запасы района.