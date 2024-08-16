Омск-Информ
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·Общество

Продолжается и перечисление компенсаций.
Уже 10 208 жителей Омской области получили единовременную выплату в связи с паводком. Им перечислили по 10 тыс. рублей. Компенсации по частичной и полной утрате имущества (50 и 100 тыс. рублей) выплатили 865 пострадавшим.
Как сообщили в облправительстве, пострадавшие также начали получать новые выплаты на капитальный ремонт домов из расчета 7 тыс. рублей за кв. м. Деньги перечислили 37 омичам.
Прием заявлений от жителей продолжается.
·Общество

Продолжается и перечисление компенсаций.
Уже 10 208 жителей Омской области получили единовременную выплату в связи с паводком. Им перечислили по 10 тыс. рублей. Компенсации по частичной и полной утрате имущества (50 и 100 тыс. рублей) выплатили 865 пострадавшим.
Как сообщили в облправительстве, пострадавшие также начали получать новые выплаты на капитальный ремонт домов из расчета 7 тыс. рублей за кв. м. Деньги перечислили 37 омичам.
Прием заявлений от жителей продолжается.