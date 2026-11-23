Александр Труш

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о кадровом назначении. Заместителем главы области по внутренней политике стала Анастасия Терпугова, которая до этого занимала должность министра внутренней политики Омской области. Данные, озвученные ранее инсайдером «Омск-информа», официально подтвердились.

Вопросами внутренней политики Терпугова занималась более четырех лет. Ранее она работала в муниципальной системе – была заместителем мэра Омска. Ситников поддержал предложение Терпуговой о поступлении на службу в Костромской области в качестве его заместителя.

По данным официального канала губернатора Костромской области, на новом посту Терпугова будет курировать внутреннюю, информационную и молодежную политику. Также в ее зону ответственности войдет взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, с религиозными и национально-культурными объединениями, с органами местного самоуправления и работа с обращениями граждан.

В ноябре Анастасия Терпугова уволилась из правительства Омской области. После 13 ноября, по данным инсайдера «Омск-информа», собиралась занять пост вице-губернатора Костромской области, отвечающего за внутреннюю политику. Тогда в приемной губернатора Сергея Ситникова информацию о назначении нового зампреда не подтвердили, но и не опровергли.