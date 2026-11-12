Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Уже сегодня Омскую область засыплет снегом

Однако осадки ожидаются только в сельской местности.
снег на даче

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 ноября, в Омской области ожидается –1...+4 градуса. Местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега. Синоптики также обещают гололедицу на дорогах и юго-западный ветер порывами 5–10 м/с.

В Омске сегодня будет +1...+3 градуса. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах также будет наблюдаться гололедица. Порывы северо-западного ветра могут достигать 10 м/с.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Вероятность магнитных бурь составляет всего 3 %.

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·Общество·Андрей Андреев

Уже сегодня Омскую область засыплет снегом

Однако осадки ожидаются только в сельской местности.
снег на даче

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 ноября, в Омской области ожидается –1...+4 градуса. Местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега. Синоптики также обещают гололедицу на дорогах и юго-западный ветер порывами 5–10 м/с.

В Омске сегодня будет +1...+3 градуса. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах также будет наблюдаться гололедица. Порывы северо-западного ветра могут достигать 10 м/с.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Вероятность магнитных бурь составляет всего 3 %.

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Рубрика - Общество