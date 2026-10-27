Омичу грозит пять лет колонии за оскорбление и удар полицейского

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В Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Тюкалинского района. Мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. Его действия квалифицировали по статье 319 и части 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, 9 сентября во дворе дома мужчина оскорбил сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, а затем ударил его рукой.

После завершения расследования прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд, где рассмотрят действия обвиняемого. За совершение этого преступления ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что омич снова полез в запрещенную символику и попал в колонию.