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·Общество·Мария Филимонова

Омские энергетики оставили многодетную семью без электричества

Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
нет света, отключение

Следственное управление СКР по Омской области организовало процессуальную проверку после публикаций в СМИ о нарушении прав семьи из Таврического района. В их жилой дом прекратили подачу электроэнергии.

По имеющимся данным, глава семьи погасил имевшуюся задолженность за свет и обратился в энергосбытовую компанию с заявлением о возобновлении электроснабжения. Однако ресурсоснабжающая организация на просьбу не отреагировала, несмотря на то что в обесточенном доме проживают несовершеннолетние дети.

В ходе начавшейся проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям энергетиков будет дана оценка. По итогам разбирательства примут процессуальное решение.

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·Общество·Мария Филимонова

Омские энергетики оставили многодетную семью без электричества

Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
нет света, отключение

Следственное управление СКР по Омской области организовало процессуальную проверку после публикаций в СМИ о нарушении прав семьи из Таврического района. В их жилой дом прекратили подачу электроэнергии.

По имеющимся данным, глава семьи погасил имевшуюся задолженность за свет и обратился в энергосбытовую компанию с заявлением о возобновлении электроснабжения. Однако ресурсоснабжающая организация на просьбу не отреагировала, несмотря на то что в обесточенном доме проживают несовершеннолетние дети.

В ходе начавшейся проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям энергетиков будет дана оценка. По итогам разбирательства примут процессуальное решение.

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Рубрика - Общество