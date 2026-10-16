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·Происшествия·Алексей Новиков

Режим беспилотной опасности объявили в соседнем с Омской областью регионе

Губернатор напомнил о правилах поведения при обнаружении дронов.
Беспилотник

Сегодня, 16 октября, в Тюменской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

– Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, – заявил глава региона.

Губернатор соседнего региона призвал граждан воздержаться от публикации в Сети снимков и видеозаписей беспилотников, их фрагментов и работы систем ПВО. Он напомнил, что за размещение таких материалов предусмотрена ответственность, а приближение к обломкам БПЛА может быть смертельно опасным.

Напомним, ранее на Украине заявили о намерении продолжать атаки на российские НПЗ.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Режим беспилотной опасности объявили в соседнем с Омской областью регионе

Губернатор напомнил о правилах поведения при обнаружении дронов.
Беспилотник

Сегодня, 16 октября, в Тюменской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

– Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, – заявил глава региона.

Губернатор соседнего региона призвал граждан воздержаться от публикации в Сети снимков и видеозаписей беспилотников, их фрагментов и работы систем ПВО. Он напомнил, что за размещение таких материалов предусмотрена ответственность, а приближение к обломкам БПЛА может быть смертельно опасным.

Напомним, ранее на Украине заявили о намерении продолжать атаки на российские НПЗ.

3037
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Рубрика - Происшествия