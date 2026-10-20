Омичку жестоко убили из-за музыки

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В Крутинском районе произошло убийство. В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила правоохранителям, что в ограде частного дома обнаружила тело своей 27-летней сестры. Погибшая приехала погостить из соседнего села за пару дней до происшествия.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 35-летний сожитель заявительницы. Мужчину оперативно задержали.

По предварительным данным следствия, в день расправы компания распивала спиртное. Когда хозяйка жилья отправилась спать, между хозяином дома и гостьей вспыхнула перепалка. Девочка включила музыку, что разозлило мужчину, после чего всплыли старые обиды. В разгар конфликта подозреваемый схватил со стола нож и ударил оппонентку в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант помещен в СИЗО.