Три года не горят: омских чиновников обязали привести в рабочее состояние новые фонари

В микрорайоне на Левобережье линия наружного освещения есть, а света нет.

Omskinform.ru

Кировский районный суд обязал омских чиновников до конца 2026 года сделать освещение на улице Перелета. Как сообщает пресс-служба судов, бездействие администрации в этом плане признали незаконным.

Все началось с жалобы омичей в прокуратуру. Жильцы домов № 32 и 34 по улице Перелета с 2022 года сообщали, что в их районе в декабре 2022 года официально зарегистрировали линию наружного освещения. Однако фонари не работают.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, а суд удовлетворил иск.