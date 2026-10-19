Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске проводят проверку из-за экстренной посадки самолета

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
Мужчина в аэропорту

Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Махачкалу, благополучно приземлился в Омске. На борту находилось 176 пассажиров, никто не пострадал.

После посадки самолета в Омском аэропорту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

– Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов, – сообщили в ведомстве.

Напомним, лайнер подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном и экстренно сменил курс на Омск из-за неполадок на борту.

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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске проводят проверку из-за экстренной посадки самолета

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
Мужчина в аэропорту

Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Махачкалу, благополучно приземлился в Омске. На борту находилось 176 пассажиров, никто не пострадал.

После посадки самолета в Омском аэропорту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

– Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов, – сообщили в ведомстве.

Напомним, лайнер подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном и экстренно сменил курс на Омск из-за неполадок на борту.

13671
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Рубрика - Происшествия