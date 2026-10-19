Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Экстренная посадка самолета в Омске рискует обернуться уголовным делом

Ведомство проводит доследственную проверку.
самолет

К расследованию инцидента с рейсом авиакомпании S7 Новосибирск – Махачкала подключился следственный комитет. Следователи Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

На борту лайнера находилось 176 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана, после чего резко сменил курс и направился в сторону Омска. Борт совершил посадку из-за технической неисправности. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас следователи устанавливают причины неполадок на борту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Экстренная посадка самолета в Омске рискует обернуться уголовным делом

Ведомство проводит доследственную проверку.
самолет

К расследованию инцидента с рейсом авиакомпании S7 Новосибирск – Махачкала подключился следственный комитет. Следователи Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

На борту лайнера находилось 176 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана, после чего резко сменил курс и направился в сторону Омска. Борт совершил посадку из-за технической неисправности. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас следователи устанавливают причины неполадок на борту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

6037
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Рубрика - Происшествия