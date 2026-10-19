В авиакомпании назвали причину экстренной посадки самолета в Омске

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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу и подавший сигнал тревоги над Казахстаном, готовится к посадке в Омском аэропорту из-за технической неполадки. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

– В связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск – Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске. Самолет готовится к посадке, – сообщили в S7 РИА Новости.

Ранее стало известно, что Boeing подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана, после чего резко сменил курс и направился в сторону Омска.

По данным транспортной прокуратуры, на борту судна находится 176 человек. Наземные службы аэропорта приведены в полную готовность.

Обновлено: в 14:10 самолет благополучно приземлился в Омске.