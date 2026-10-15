В Омске устроили охоту на водителей

Рейд приставов по поиску должников прошел на улице Богдана Хмельницкого.

Фото: ГУФССП России по Омской области

Вчера в Омске состоялся совместный рейд судебных приставов и госавтоинспекторов, которые искали должников, в том числе не оплативших штрафы.

За четыре часа работы на улице Богдана Хмельницкого приставы проверили несколько десятков автомобилистов. Семь машин арестовали, но три водителя закрыли долги на месте, заплатив 317 тысяч рублей.

Одной из выявленных неплательщиц стала 28-летняя омичка, находившаяся за рулем автомобиля Ford Focus 2010 г.в. В отношении нее в отделении судебных приставов по Центральному АО № 2 г. Омска возбуждено тринадцать исполнительных производств о взыскании задолженности перед микрокредитными организациями на общую сумму 1 100 000 рублей. Выяснилось, что автомобиль находится в залоге у кредитной организации, поскольку ранее женщина оформила заем под залог транспортного средства. Гражданка вносила платежи, но не в полном объеме.

На основании действующего законодательства судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составил акт описи и ареста транспортного средства, после чего автомобиль эвакуировали и доставили на специализированную стоянку. При отсутствии погашения задолженности в течение 10 дней транспортное средство подлежит передаче на реализацию.

Еще одним должником, выявленным в ходе рейдовых мероприятий, стал 53-летний владелец Toyota Camry 2017 г.в. В отношении мужчины в отделе судебных приставов по Центральному АО № 1 г. Омска и в отделе судебных приставов по Кировскому АО г. Омска возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании кредитных задолженностей на общую сумму 290 000 рублей. Мужчина знал о наличии задолженностей, но вносил лишь изредка незначительные суммы. Однако после официального предупреждения о возможном аресте и эвакуации транспортного средства на специализированную стоянку должник оперативно погасил задолженности и предъявил сотруднику ведомства документ, подтверждающий факт оплаты.