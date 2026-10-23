В Омске за день снесли четыре незаконных ларька

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Омская мэрия продолжает убирать с улиц незаконные киоски. В этом году демонтировали уже 271 павильон. Только за октябрь с улиц убрали 16 торговых точек. Накануне павильоны демонтировали на Космическом проспекте, а также на улицах Краснопресненской, Багратиона и Фугенфирова.

Власти насчитали в городе еще 181 самовольно установленный киоск. Все эьт объекты чиновники надеются ликвидировать.

Ранее сообщалось, что из-за массового сноса киосков омская администрация лишается части доходов. Однако отступать от задуманного чиновники не намерены.