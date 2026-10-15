Омской мэрии оказалось невыгодно убирать незаконные киоски

Поступления от владельцев нестационарных торговых объектов составляют сотни миллионов рублей в год.

Фото: magnific.com/ru

Из-за массового сноса киосков в Омске городская администрация лишается части доходов, заявила директор департамента городской экономической политики мэрии Елена Дячук.

Если в 2024 году чиновники получили с владельцев 438 киосков 242,6 млн рублей, то в 2025 году 246 владельцев НТО заплатили в бюджет только 228,9 млн рублей. В этом году доходы от 189 киосков составили 165,8 млн.

– Это 73 % от плана, но год пока не закончился. Мы надеемся, что еще доберем, – сказала Дячук на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития.

Отметим, что в 2024 году мэрия взыскала с владельцев незаконных НТО 63 млн рублей неосновательного обогащения. В 2025 году этот показатель не достиг и 47 млн рублей. А в этом году пока составляет только 28,7 млн рублей.