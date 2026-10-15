В Омске частники массово плодят «некрасивые» ларьки

Большая часть киосков в городе не соответствует архитектурному облику.

Omskinform.ru

В Омске привели в соответствие новому архитектурному облику уже 238 киосков из 806, расположенных на муниципальной земле. Внешний вид еще 568 ларьков чиновники все еще находят неправильным. Об этом рассказала директор департамента городской экономической политики Елена Дячук на заседании комитета по вопросам экономического развития Омского горсовета.

На частной земле в Омске располагается еще 1305 киосков, из которых 83 соответствуют архитектурному облику, а 1222 – нет.

То есть всего мэрия признала надлежащим вид 321 киоска, а ненадлежащим – 1790. Также в городе располагаются 205 ТОКов (торгово-остановочных комплексов), но все они признаны соответствующими архитектурному облику.

Отметим, что чиновники рассчитывают когда-нибудь снести в Омске все незаконно установленные киоски, а оставшиеся – привести к единому виду.