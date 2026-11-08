Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Магнит Комаров

В Омск переезжает сеть аптек с миллиардной выручкой

Фирма «Медэкспорт-Северная Звезда» сменила московскую прописку на омскую.
Женщина-фармацевт в аптеке

В Омск переезжает крупная фармацевтическая компания. ООО «Медэкспорт-Северная Звезда» сменила юридический адрес с московского на омский. Такие данные следуют из выписки из ЕГРЮЛ от 5 ноября.

Компания, представляющая сеть аптек «Фармакопейка», зарегистрирована в 2008 году, а с 2015-го базировалась в Москве. Организация принадлежит Олегу Милютину.

По данным ФНС, чистая прибыль организации по итогам 2025 года составила порядка 121,7 млн рублей при выручке около 1,6 млрд рублей. Уплачено порядка 200 млн рублей по налогам. Среднесписочная численность сотрудников на отчетный период – 555 человек.

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В Омск переезжает сеть аптек с миллиардной выручкой

Фирма «Медэкспорт-Северная Звезда» сменила московскую прописку на омскую.
Женщина-фармацевт в аптеке

В Омск переезжает крупная фармацевтическая компания. ООО «Медэкспорт-Северная Звезда» сменила юридический адрес с московского на омский. Такие данные следуют из выписки из ЕГРЮЛ от 5 ноября.

Компания, представляющая сеть аптек «Фармакопейка», зарегистрирована в 2008 году, а с 2015-го базировалась в Москве. Организация принадлежит Олегу Милютину.

По данным ФНС, чистая прибыль организации по итогам 2025 года составила порядка 121,7 млн рублей при выручке около 1,6 млрд рублей. Уплачено порядка 200 млн рублей по налогам. Среднесписочная численность сотрудников на отчетный период – 555 человек.

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Рубрика - Экономика/Бизнес