В Омск переезжает сеть аптек с миллиардной выручкой

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В Омск переезжает крупная фармацевтическая компания. ООО «Медэкспорт-Северная Звезда» сменила юридический адрес с московского на омский. Такие данные следуют из выписки из ЕГРЮЛ от 5 ноября.

Компания, представляющая сеть аптек «Фармакопейка», зарегистрирована в 2008 году, а с 2015-го базировалась в Москве. Организация принадлежит Олегу Милютину.

По данным ФНС, чистая прибыль организации по итогам 2025 года составила порядка 121,7 млн рублей при выручке около 1,6 млрд рублей. Уплачено порядка 200 млн рублей по налогам. Среднесписочная численность сотрудников на отчетный период – 555 человек.