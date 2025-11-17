Омск-Информ
Из Омска снова начали уходить бренды

Он не работает уже пару месяцев.

В омской «Меге» закрылся турецкий магазин одежды DeFacto. На его место переехал «СИН» (бывший Sinsay).

О закрытии в пресс-службе торгового центра не сообщали. Однако о переезде «СИН» сообщалось еще в конце сентября.

Напомним, это был единственный магазин DeFacto в Омске. Он работал около 10 лет. Отметим также, что в конце 2023 года в ТЦ открылся другой турецкий бренд – LC Waikiki.

