Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Старший сержант полиции Александр Ковалев из Омской области получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Награду ему вручил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщили в УМВД России по Омской области.

Ковалев спас из горящего дома пожилую женщину и ее пятилетнего внука. Полицейский был дома после дежурной смены, когда заметил, что из соседнего двора повалил дым, и отправился туда. Жильцов он выносил в одиночку, в несколько заходов. Кроме людей, старший сержант вынес из дома кошку и газовый баллон, который мог взорваться.

Деревянный дом при этом выгорел полностью. Спасенные и их родственники поблагодарили Ковалева за поступок.