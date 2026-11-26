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«Росводоканал» 2 декабря проведет ремонт водопроводов в Советском округе Омска. Работы затронут Нефтяники: часть домов останется без холодной воды, еще в нескольких кварталах давление в системе упадет.

С 09:00 до 16:00 специалисты займутся водопроводом на проспекте Мира, 57/1. На семь часов без воды останется девятиэтажный дом по этому же адресу. На время ремонта у дома установят машину с питьевой водой.

С 10:00 до 20:00 ремонт пройдет на улице Доковской. Под отключение попадают административное здание на Нефтезаводской, 43/1 и частный сектор по улицам Дружбы, Новоселовской, Окружной и 9-й Новоселовской. Здесь подвоз питьевой воды не планируется.

Кроме того, в течение дня возможно пониженное давление в домах на проспекте Мира, улицах 22 Апреля, Магистральной, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и 20 Партсъезда. Коммунальщики просят омичей заранее сделать запасы воды.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нефтяниках на десять часов отключали холодную воду из-за ремонта трубопровода на проспекте Мира, 98Г – тогда без воды остались 53 многоквартирных дома, три административных строения и шесть социально значимых учреждений.