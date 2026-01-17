Основатель разорившегося молзавода под Омском не стал объяснять причины банкротства

Руководство молочного завода ООО «ТПК «Молпродукт» из села Побочино Одесского района отказалось раскрывать причины банкротства предприятия. Основатель и владелец завода Виктор Руди не стал комментировать ситуацию.
– Я эту ситуацию не комментирую, – сказал Руди в телефонном разговоре с корреспондентом «Омск-информа».
Накануне Арбитражный суд Омской области признал ООО «ТПК «Молпродукт» банкротом. Конкурсным производством займется арбитражный управляющий Константин Богунов, ранее руководивший процедурой наблюдения за предприятием.
Известно, что «Молпродукт» был должен около 30 млн рублей банкам и налоговой службе. В ходе процедуры наблюдения арбитражный управляющий пришел к выводу, что признаков ложного банкротства нет, зато выявлены факты возможного умышленного доведения предприятия до финансового краха.
«Молпродукт», выпускавший продукцию под брендом «Сыроварня Побочино», пытались продать в 2023 году за 60 млн рублей. Тогда Виктор Руди объяснял это своим почтенным возрастом и отсутствием преемника.