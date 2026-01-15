В Омской области разорился крупный молочный завод

Три года назад его пытались продать, но не вышло.

Фото: yandex.ru/maps

Арбитражный суд Омской области объявил банкротом ООО «ТПК «Молпродукт» из села Побочино Одесского района. Эта фирма производила молочные продукты под маркой «Сыроварня Побочино». Отныне ее делами займется арбитражный управляющий Константин Богунов, ранее руководивший процедурой наблюдения за предприятием.

С ходатайством о признании компании банкротом в суд обратилось акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский банк», которому «Молпродукт» задолжал 10 млн рублей. Позже появились претензии и от других кредиторов: налоговый орган взыскивает долги по налогам и взносам на общую сумму около 376 тыс. рублей, а Совкомбанк заявляет о кредите размером почти 20 млн рублей.

В ходе процедуры наблюдения временный управляющий пришел к выводу, что признаков ложного банкротства нет, зато выявлены факты возможного умышленного доведения предприятия до финансового краха.

Напомним, что этот завод пытались продать еще в 2023 году за 60 млн рублей. Как рассказал владелец и директор предприятия Виктор Руди, завод был выставлен на продажу из-за почтенного возраста предпринимателя.