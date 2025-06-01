Рекреационный комплекс находится в районе села Усть-Заостровка.

Комплекс отдыха «Иртышская Ривьера» выставлен на продажу за 200 миллионов рублей. Ранее, в марте, объект оценивался в 150 миллионов рублей.

Территория базы отдыха расположена в селе Усть-Заостровка. Согласно объявлению на сайте «МЛСН», комплекс занимает площадь 20 тысяч квадратных метров, хотя ранее указывалось значение на 5 тысяч «квадратов» меньше. Новый владелец получит в распоряжение гостиничный комплекс, бунгало, рестораны и банный комплекс. Территория обеспечена электричеством, газом и водой.

Организация «Иртыш Ривьера», владеющая базой отдыха, зарегистрирована в Омске в 2019 году. Собственником и директором является Сергей Милютин. В 2023 году компания показала чистую прибыль в размере 513 тысяч рублей.

Сергей Милютин также владеет долей в компании «Нейронити», занимающейся разработкой программного обеспечения на платформе 1С, сопровождением и поддержкой информационных систем, а также предоставлением IT-услуг аутсорсинга. Бизнесмен также является руководителем аптечной сети «Фармакопейка».