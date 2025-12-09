Названы главные темы обращений омичей на Прямую линию с Путиным

Больше всего местных жителей интересует социальная политика.

Фото: kremlin.ru

Подведены предварительные итоги приема обращений от жителей Омской области на Прямую линию с президентом. Согласно статистике, основная масса вопросов касается социальной политики. Эта категория собрала около 17 % от общего числа обращений.

Далее расположились вопросы про экономику (10 %), жилье (9 %), инфраструктуру (9 %) и государство и общество (8 %). Проблемы, связанные с этими темами, омичи планируют обсудить с Владимиром Путиным.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках которой пройдет общение, пройдет в следующую пятницу, 19 декабря. В прошлом году программа длилась 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов россиян.