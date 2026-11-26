Фото: Пресс-служба ОмГТУ

С 2027 года регионы смогут давать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения только тем отраслям, которые вошли в утвержденный перечень. Об этом говорили на круглом столе «Налоговое планирование – 2027. Реформы, стратегии и вызовы для бизнеса» в рамках съезда лидеров бизнеса – 2026 в Омске, сообщили в Минэкономразвития Омской области. Ставки останутся в диапазоне 1–6 % для «доходов» и 5–15 % для «доходов минус расходы». В перечень вошли сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, деревообработка, производство стройматериалов, машиностроение, фармацевтика, мебель, игрушки и народные промыслы.

В 2026 году снизили предельные значения дохода для патентной системы и для обязанности по НДС на УСН, обновили правила по «налоговым каникулам» и пониженным ставкам, расширили перечень расходов на УСН. Ставку НДС подняли с 20 % до 22 %. Доля пользователей автоматизированной упрощенной системы выросла с 3,2 % до 5,7 %, ее применяют более 3,878 тыс. компаний.

В Омской области действуют пониженные ставки по УСН, новые индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на «налоговые каникулы», есть льготы по имущественным налогам и налогу на прибыль. Число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло с 66,588 тыс. до 68,042 тыс., прирост – около 2,18 %.

– Со стороны Минэкономразвития региона мы всегда инициировали различные решения, которые помогали бизнесу развиваться и активизировать свою деятельность. В следующем году мы будем добиваться расширения перечня видов деятельности, которые закреплены в налоговом кодексе: есть отдельные предложения для социальных предприятий и субъектов креативных индустрий, – рассказал первый заместитель министра экономического развития Омской области Денис Кушнер.

Область намерена продлить пониженные ставки, донастроив параметры, и сохранить инвестиционные преференции для резидентов особой экономической зоны, участников специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестпроектов. Предпринимателям советуют до конца года оценить будущую налоговую нагрузку и проверить соответствие кодов ОКВЭД перечню для льгот.

Напомним, что съезд лидеров бизнеса – 2026, в рамках которого прошел круглый стол, состоялся 25 ноября в областном Конгресс-холле, а отдельная часть его программы была посвящена налоговой повестке 2027 года.