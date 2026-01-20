Хоценко провел заседание Совета по демографической и семейной политике в Омской области

В центре внимания – меры, которые помогают молодым родителям совмещать учебу, работу и воспитание детей.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко провел заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. В обсуждении приняли участие представители органов власти, социальной сферы и митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Глава региона отметил, что поддержка семьи и повышение рождаемости остаются приоритетными задачами, обозначенными президентом России. В Омской области работа выстроена так, чтобы молодые люди, в том числе студенты, чувствовали уверенность в завтрашнем дне и могли совмещать учебу с рождением и воспитанием детей.

Фото: Сергей Мельников

В регионе действует дополнительная мера поддержки – единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Параллельно в вузах создаются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания детей.

Отдельное внимание уделяется развитию сети семейных многофункциональных центров. Омская область одной из первых включилась в федеральный пилотный проект, а с 2026 года услуги семейных МФЦ станут доступны жителям всех сельских районов.

Также обсуждалось участие работодателей в поддержке семейных сотрудников. Более тысячи организаций региона уже закрепили соответствующие меры в коллективных договорах, включая выплаты и гибкие условия занятости.