В Омске продают памятник архитектуры за 13 миллионов

Столетнее здание выставили на продажу.

Фото: www.avito.ru

В Омске выставили на продажу памятник архитектуры по адресу: 2‑я Линия, 121. «Жилой дом И. А. Антропова» 1910 года постройки оценили в 13 млн рублей.

Площадь здания составляет 300,7 кв. м, располагается оно на 6,62 сотки в Октябрьском округе.

В 2009 году к историческому дому пристроили три отапливаемых бокса, сделали внутри кабинетную систему, выделили отдельный вход. В здании имеются газовое отопление, центральное водоснабжение и выгребная яма.