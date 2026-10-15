Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

В Омске продают памятник архитектуры за 13 миллионов

Столетнее здание выставили на продажу.
дом 2‑я Линия, 121 «Жилой дом И. А. Антропова»

В Омске выставили на продажу памятник архитектуры по адресу: 2‑я Линия, 121. «Жилой дом И. А. Антропова» 1910 года постройки оценили в 13 млн рублей.

Площадь здания составляет 300,7 кв. м, располагается оно на 6,62 сотки в Октябрьском округе.

В 2009 году к историческому дому пристроили три отапливаемых бокса, сделали внутри кабинетную систему, выделили отдельный вход. В здании имеются газовое отопление, центральное водоснабжение и выгребная яма.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

В Омске продают памятник архитектуры за 13 миллионов

Столетнее здание выставили на продажу.
дом 2‑я Линия, 121 «Жилой дом И. А. Антропова»

В Омске выставили на продажу памятник архитектуры по адресу: 2‑я Линия, 121. «Жилой дом И. А. Антропова» 1910 года постройки оценили в 13 млн рублей.

Площадь здания составляет 300,7 кв. м, располагается оно на 6,62 сотки в Октябрьском округе.

В 2009 году к историческому дому пристроили три отапливаемых бокса, сделали внутри кабинетную систему, выделили отдельный вход. В здании имеются газовое отопление, центральное водоснабжение и выгребная яма.

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Рубрика - Экономика/Бизнес