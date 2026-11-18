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В Омской области объявлен новый прием заявок от инвесторов, которые готовы взяться за комплексное развитие территории в селе Пушкино Омского района. Проектом предусмотрено создание нового микрорайона, для которого выделено 24 участка совокупной площадью 31,6 гектара.

Победитель получит землю в аренду на 12 лет. Застройка предполагает среднеэтажные многоквартирные дома, а также социальные объекты – детский сад, школу и спортивный центр. Заявки принимаются до 14 декабря, а сами торги пройдут 18 декабря.

Стартовая цена права аренды установлена на уровне 23,7 млн рублей, величина аукционного шага – 709 тыс. рублей. Предыдущие торги признали несостоявшимися, поскольку желающих участвовать в них не нашлось. Несмотря на это, начальную стоимость на новом аукционе организаторы оставили без изменений.