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В Омске на остановке «Библиотека им. Пушкина» появится теплый павильон. Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для его установки на Красном Пути, на закупку готовы потратить до 2 млн 92 тыс. рублей. Заявки принимают до 1 декабря.

В закрытой части павильона поставят тепловентилятор с регулировкой температуры, а скамейки сделают из сосны. Для окон и входной двери предусмотрено ударостойкое стекло – павильон должен выдерживать морозы до −37 градусов.

Следить за остановкой будут четыре камеры. Две уличные закрепят на соседних фонарных опорах, еще две будут купольными.

Работы должны быть закончены до 20 декабря включительно, гарантия на них – четыре года.