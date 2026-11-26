Фото: Минтранс Омской области

В Омске завершили очередной этап развития интеллектуальной транспортной системы. В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили 17 светофорных объектов и запустили программное обеспечение для контроля региональных пассажирских перевозок.

Работы по модернизации светофоров провели на улице Ленина, улице Маршала Жукова, а также на перекрестках Орджоникидзе – Яковлева и Лермонтова – Пушкина. На объектах установили современные дорожные контроллеры, которые позволяют дистанционно управлять светофорами и менять режимы их работы в зависимости от времени суток, дня недели и интенсивности движения.

Оборудование интегрировали в автоматизированную систему управления дорожным движением. Это позволяет специалистам Регионального центра организации дорожного движения контролировать работу перекрестков и оперативно корректировать настройки светофоров.

Для сбора данных о дорожной обстановке на перекрестках также установили видеодетекторы. С помощью камер они определяют интенсивность и скорость транспортных потоков, помогают выявлять заторы и передают информацию системе управления. На основе этих данных можно автоматически менять продолжительность сигналов светофора, адаптируя их к текущей ситуации.

Кроме того, на объектах заменили устаревшие пешеходные кнопки на новые вызывные табло. Они предназначены для повышения удобства и информативности при переходе улиц.

Еще одним направлением развития интеллектуальной транспортной системы стало внедрение программного обеспечения для управления региональными пассажирскими перевозками. Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение автобусов, а диспетчерам – оперативно корректировать работу транспорта на маршрутах.

Для пассажиров предусмотрели несколько каналов получения информации: интернет-портал, мобильное приложение и чат-бот в мессенджере Max. Сервисы предназначены для информирования о работе общественного транспорта и помогают горожанам планировать поездки.