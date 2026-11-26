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В Омске завершили развитие интеллектуальной транспортной системы. Как сообщили в пресс-службе минтранса Омской области, работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году в городе обновили 17 светофорных объектов – на улицах Ленина и Маршала Жукова, а также на пересечениях Орджоникидзе – Яковлева и Лермонтова – Пушкина. На них поставили «умные» дорожные контроллеры, которые поддерживают удаленное управление из регионального центра организации дорожного движения и многорежимные программы. Эти устройства интегрированы в автоматизированную систему управления дорожным движением.

На перекрестках установили видеодетекторы транспорта. Они измеряют интенсивность, скорость и плотность потоков, выявляют заторы и передают данные контроллерам для адаптивного управления. Устаревшие пешеходные кнопки заменили вызывные пешеходные табло.

Помимо этого, в 2026 году внедрили программное обеспечение для управления общественным транспортом по региональным перевозкам. Система контролирует подвижной состав в реальном времени: в нее вошли телематическая платформа мониторинга, программные решения для диспетчеров и сервисы информирования пассажиров – интернет-портал, мобильное приложение и чат-бот в мессенджере «Max».