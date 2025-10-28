Подорожал до миллиарда и остался без подрядчика: Омский ТЮЗ некому ремонтировать

Театр юного зрителя, похоже, пытается побить рекорд «Галерки», ремонтировавшейся 13 лет.

Здание Театра юного зрителя в центре Омска было сдано в эксплуатацию в 1967 году, его построили за два с половиной года. Говорят, архитектор Виктор Белоусов вдохновлялся виллой Савой великого Ле Карбюзье: те же конструктивы и концепт, геометрия и стены без декора. Только фасад украшает чеканный барельеф из нержавеющей стали омского художника и монументалиста, заслуженного работника культуры РСФСР Михаила Слободина.

ТЮЗ полвека простоял без капитального ремонта. Зимой в его помещениях было так холодно, что под потолком пришлось монтировать калориферы, согревающие воздух хотя бы перед детскими спектаклями.

Вошли в нацпроект

В 2021 году стало известно, что капремонт театра включили в нацпроект «Культура». На его преображение были выделены средства, благодаря которым к 2023 году он должен был распахнуть свои двери обновленным.

Однако первый аукцион был провален, желающих отремонтировать ТЮЗ не нашлось. На второй поступила только одна заявка – от ООО «Стройцентр-Иркутск». В итоге с этой компанией был заключен контракт на сумму 432,5 млн рублей.

Работ предстояло провести много, по проекту подрядчик должен был отремонтировать фасад, кровлю, внутренние помещения театра, заменить инженерные системы и оборудование. Привести в порядок внутренний дворик, в фойе второго этажа заменить витражи. Благоустроить прилегающую территорию, отдельные торги были объявлены на закупку и установку современного театрального оборудования. И в качестве бонуса к фигуре Дон Кихота у театра скульптор Александр Капралов обещал сделать верного оруженосца идальго – Санчо Пансу на ослике.

Те, кто был знаком с состоянием дел уже порядком поизносившегося здания ТЮЗа, говорили, что этих средств будет явно недостаточно.

– Вообще для капремонта любого театра это копейки. Как правило, уходит 1 млрд рублей, и это не только в Омске. Где-то и дороже обходятся театры, – поговаривали в кулуарах.

В беседе с журналистами директор Михаил Мальцев не скрывал всей сложности работ. Он указывал на особенности финансирования – на объект шли федеральные и региональные средства, и «лезть в такую кабалу не все хотят».

Подрядчик из Иркутска выглядел вполне добросовестной компанией, которая к тому же уже работала в Омске – выступала в роли эксперта и проводила строительный контроль при выполнении работ по капремонту фасадов и крыш многоквартирных домов в 2019 году, который проводили к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и РФ, а также следила за строительством двух детсадов – в поселке Биофабрика и на улице 1-й Станционной.

Объект принят

Накануне ремонтных работ директор ТЮЗа показал, как выглядит театр, а также рассказал о планах. Отвечая на вопросы журналистов, Мальцев заявил, что не боится повторения ситуации с театром «Галерка», реконструкция которого велась 13 лет.

– Мы не боимся повторить судьбу театра «Галерка», потому что средства выделяются в рамках нацпроекта «Культура»: шаг влево, шаг вправо – у нас есть только три года. Деньги в федеральном бюджете заложены, – говорил тогда Михаил Мальцев.

Тогда же директор ТЮЗа назвал себя оптимистом, указав, что оптимизм его ни разу не подводил. Кажется, настрой его стал постепенно гаснуть. Уже понятно, что и к концу 2025 года театр не отпразднует открытие.

Сначала в проектной документации были выявлены недостатки, потребовавшие внесения изменений по объемам и видам работ. Это привело к переносу срока завершения работ и значительному увеличению их стоимости – до 792 млн рублей.

– До настоящего времени капитальный ремонт здания единственного в регионе Театра юного зрителя не завершен. С начала года наблюдается незначительный прирост строительной готовности объекта, – отметили в прокуратуре, которая взялась за проверку объекта.

За не принятые вовремя необходимые управленческие решения надзорное ведомство внесло представление министру культуры Юрию Трофимову, а директора театра Михаила Мальцева привлекло к дисциплинарной ответственности.

В августе 2025 года стало известно, что цена затянувшегося ремонта ТЮЗа увеличилась до 918,2 млн рублей. Она была указана в обновленном контракте, опубликованном на портале госзакупок. Срок сдачи объекта указан 15 декабря 2025 года.

Контракт расторгнут

ООО «Стройцентр-Иркутск» получило штрафы за просрочку гарантийных обязательств на 11,6 млн рублей, из которых оплачено 5,3 млн. 8 октября заказчик уведомил компанию о расторжении контракта, а 21 октября договор был официально прекращен.

– Да, действительно, состоялось расторжение контракта с ООО «Стройцентр-Иркутск» из-за систематического нарушения сроков выполнения работ по договору. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры для определения нового подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту БУК «Омский ТЮЗ», – сообщили «Омск-информу» в министерстве культуры Омской области.

Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта. На сцену родного театра артисты ТЮЗа зайдут явно не скоро, хотя бы потому, что процедурно это быстро не делается. Кстати, труппа уже претерпевает потери – за каких-то полтора года коллектив покинули 16 актеров.