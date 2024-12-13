За то, что работы в здании театра юного зрителя до сих продолжаются, наказаны министр культуры региона и директор учреждения.

Капитальный ремонт здания Омского ТЮЗа не завершится в 2024 году, как ранее заявляли власти региона. Проведенная областной прокуратурой проверка показала, что работы ведутся крайне медленно, а региональный Минкульт не торопит подрядчика – ООО «Стройцентр-Иркутск».

Первоначально работы должны были быть завершены в сентябре 2023 года, но в проектной документации были выявлены недостатки, потребовавшие внесения изменений по объемам и видам работ. Это привело к переносу срока завершения работ (актуальные –20 декабря 2024 года) и значительному увеличению их стоимости (до 792 млн рублей).

– До настоящего времени капитальный ремонт здания единственного в регионе театра юного зрителя не завершен. С начала года наблюдается незначительный прирост строительной готовности объекта, – отметили в прокуратуре.

Министерство культуры Омской области, являющееся главным распорядителем бюджетных средств по нацпроекту «Культура», оставило без внимания бездействие заказчика.

– Не приняты необходимые управленческие решения в целях предупреждения и предотвращения нарушений в рамках национального проекта, должным образом не осуществлялся контроль за надлежащей работой подведомственного учреждения, ходом выполнения работ на объекте и исполнением обязательств подрядчиком, – заявили в надзорном ведомстве.

В связи с этим министру культуры Омской области Юрию Трофимову внесено представление, а директор ТЮЗа Михаил Мальцев привлечен к дисциплинарной ответственности. Были приняты дополнительные меры по контролю за ходом ремонта здания театра юного зрителя, но конкретные сроки его сдачи пока неизвестны.