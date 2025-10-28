Минкульт рассказал, когда завершится капремонт Омского ТЮЗа

С подрядчиком из Иркутска расторгли договор после четырех лет работы на объекте.

министерство культуры Омской области

Министерство культуры Омской области подтвердило расторжение государственного контракта с ООО «Стройцентр-Иркутск», которое выполняло работы по капитальному ремонту Театра юного зрителя в Омске. Сдать объект должны были 15 декабря 2025 года, но подрядчик не смог выполнить свои обязательства.

8 октября заказчик уведомил компанию о расторжении контракта, а 21 октября договор был официально прекращен.

– Да, действительно, состоялось расторжение контракта с ООО «Стройцентр-Иркутск» из-за систематического нарушения сроков выполнения работ по договору. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры для определения нового подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту БУК «Омский ТЮЗ». Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта, – сообщили «Омск-информу» в минкульте.

В 2021 году Омский театр юного зрителя вошел в нацпроект «Культура», на его капремонт были выделены средства из федерального и регионального бюджета. По результатам торгов с ООО «Стройцентр-Иркутск» был заключен контракт на сумму 432,5 млн рублей. Открыться он должен был в 2023 году. Но подрядчик затянул все сроки, к тому же за это время стоимость ремонта увеличилась до 918,2 млн рублей.