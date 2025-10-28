Ремонт скандального омского ТЮЗа под угрозой после срыва сроков подрядчиком

Контракт с компанией «Стройцентр-Иркутск» был подписан в мае 2021 года.

С подрядной организацией, которая занималась капитальным ремонтом здания омского ТЮЗа, был расторгнут контракт. Заказчиком выступал «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола».

Договор с компанией «Стройцентр-Иркутск» был подписан в мае 2021 года на сумму 432,6 млн рублей, завершить работы предполагалось к сентябрю 2023 года. Сроки неоднократно переносились, а стоимость ремонта выросла почти вдвое – до 918,3 млн рублей.

Напомним, что в конце 2024 года министр культуры региона получил представление от прокуратуры за недостаточный контроль за ремонтом, а в августе этого года объект осмотрел губернатор Виталий Хоценко. Он отметил, что работы ведутся, и подрядчик заверил, что завершит их в этом году.