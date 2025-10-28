Ремонт скандального омского ТЮЗа под угрозой после срыва сроков подрядчиком

С подрядной организацией, которая занималась капитальным ремонтом здания омского ТЮЗа, был расторгнут контракт. Заказчиком выступал «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола».
Договор с компанией «Стройцентр-Иркутск» был подписан в мае 2021 года на сумму 432,6 млн рублей, завершить работы предполагалось к сентябрю 2023 года. Сроки неоднократно переносились, а стоимость ремонта выросла почти вдвое – до 918,3 млн рублей.
Напомним, что в конце 2024 года министр культуры региона получил представление от прокуратуры за недостаточный контроль за ремонтом, а в августе этого года объект осмотрел губернатор Виталий Хоценко. Он отметил, что работы ведутся, и подрядчик заверил, что завершит их в этом году.
Однако 1 сентября подрядчик предъявил заказчику работы на 631 млн рублей при уже оплаченных 723,3 млн. По данным «РБК Омск», «Стройцентр-Иркутск» получил штрафы за просрочку гарантийных обязательств на 11,6 млн рублей, из которых оплачено 5,3 млн. 8 октября заказчик уведомил компанию о расторжении контракта, а 21 октября договор был официально прекращен.