В Омске состоялся Всероссийский турнир по паралимпийскому фехтованию среди ветеранов СВО

Прошедшие под эгидой депутатов Омского горсовета соревнования могут получать статус всероссийских и стать ежегодными.

Первый Всероссийский турнир по паралимпийскому фехтованию среди ветеранов СВО, получивших ранение в зоне проведения боевых действий, прошел на площадке Омского колледжа профессиональных технологий. Соревнования были посвящены Году защитника Отечества и объединили участников из Омской, Московской, Воронежской, Свердловской, Смоленской областей и Донецкой Народной Республики.

Инициатором проведения турнира стал почетный гражданин Омска, двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России по фехтованию, депутат Омского городского совета (ОГС) Александр Кузюков.

– Я сам в свое время получил травму, потом прошел реабилитацию и вернулся к полноценной жизни через фехтование, через спорт. У меня была идея, чтобы подобный путь прошли наши ребята, бойцы, которые защищали нашу Родину. Сегодня мы еще раз смогли убедиться в том, что это настоящие воины. Они сильны не только духом, но и крепки физически, несмотря на перенесенные ранения, – отметил Александр Кузюков.

Поддержать участников соревнований пришли известные омские спортсмены – двукратный олимпийский чемпион, боксер Алексей Тищенко и российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Вместе с ними с импровизированных трибун за поединками следили депутаты ОГС. Почетными гостями турнира стали мэр Омска Сергей Шелест, спикер городского парламента Владимир Корбут.

– Все вы уже дважды герои. Первый подвиг совершили на СВО, а сейчас вы подаете пример тем, кто возвращается к мирной жизни. Я уверен в том, что ни у кого язык не повернется сказать, что вы – люди с ограниченными возможностями. У вас безграничные возможности. Желаю успехов в спорте и чтобы в этой жизни у вас всегда были такие яркие эмоции в глазах! – обратился к фехтовальщикам председатель ОГС.

По результатам финальных поединков призовые места распределились так: бронзу взяли Николай Гайдин (Смоленская область) и Владислав Антонов (Московская область), серебро – Николай Голубкин (Свердловская область), а золото завоевал омич Владислав Шинкарь. Кубок победителя турнира далеко не первый в копилке его спортивных и боевых наград. За героизм, проявленный во время военной службы в зоне СВО, Шинкарь был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

– Все участники соревнований проявили себя достойно. Мне просто больше повезло, потому что я больше тренируюсь. Больше тренируйтесь и будете побеждать – это аксиома. А эту свою победу посвящаю всем защитникам Отечества, в том числе ребятам, которые сейчас выполняют свои непростые и важные задачи в зоне СВО, – сказал победитель турнира.

Участники и гости турнира отметили, что он прошел на высоком организационном уровне. Следующая цель – сделать соревнования в Омске традиционными, а в дальнейшем превратить их в ежегодную серию турниров по всей стране.