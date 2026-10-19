Скандальную омскую сеть аптек пытаются продать в третий раз

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Правительство региона утвердило планы по приватизации стопроцентного пакета акций АО «Аптечная сеть «Омское лекарство», куда входят точки под вывеской «Госаптека». Предприятие включили в актуальную программу приватизации имущества на период до 2028 года. Процедура затронет почти 2,6 млн акций компании. Подготовкой торгов займется омское минимущества.

Акционерное общество было зарегистрировано в 2009 году, его возглавляет Андрей Кербель. По итогам 2025 года выручка компании сократилась до 2,03 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 31 % и составила 32,5 млн рублей, при этом стоимость активов возросла до 417 млн рублей. Сейчас под управлением организации работает 91 аптечный пункт.

Напомним, что попытки продать актив предпринимаются на протяжении последних десяти лет. Идея выставить контрольный пакет на продажу впервые возникла в конце 2014 года при министре Викторе Соболеве, однако в 2015-м сделку отменили из-за опасений минздрава за лекарственное обеспечение населения.

Вторая попытка состоялась в 2024 году по распоряжению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Ушакова, но покупателя найти не удалось. В сентябре 2025 года Виталий Хоценко повторно включил сеть в план приватизации, однако реализовать бумаги тогда тоже не успели.

Отметим, что прошлый год ознаменовался для компании затяжной управленческой чехардой и громким скандалом вокруг бывшего гендиректора Игоря Богдашина. Заняв пост в феврале 2025 года, Богдашин был уволен уже через четыре месяца, но сумел восстановиться через суд. Спустя неделю его уволили повторно и завели уголовное дело.

Следствие вменяет ему в вину два эпизода о растрате 200 тыс. рублей на услуги маркетинга. Богдашин остается в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось. По последним данным, экс-руководитель находится под домашним арестом.