Экс-директора «Омского лекарства» Богдашина оставили в СИЗО из-за нового уголовного дела

Бывшему руководителю компании, занимающейся изготовлением и поставками лекарств, продлили арест на месяц.

omskinform.ru

Сегодня, 28 октября, судья Куйбышевского районного суда Омска Светлана Серпутько рассмотрела ходатайство обвинения о продлении срока ареста бывшего генерального директора АО «Омское лекарство» Игоря Богдашина.

26 августа этот же суд вынес решение о продлении срока пребывания экс-руководителя в СИЗО на два месяца. Защита пыталась оспорить вердикт в Омском областном суде, однако безрезультатно. Всего Игорь Богдашин находится под стражей в течение четырех месяцев, с июля текущего года.

Поводом для преследования стала скандальная история с задержками поставок медикаментов в регион. Силовики возбудили уголовное дело. Богдашина обвинили в мошенничестве с закупками (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате чего из бюджета было похищено более четырех миллионов рублей.

Нынешнее заседание собрало настоящий аншлаг. Пришли многочисленные пациенты обвиняемого, проходящие реабилитацию от онкозаболеваний. Однако по просьбе представителей следствия и прокуратуры заседание объявили закрытым, представителей СМИ и зрителей вывели из зала заседания.

Как выяснил «Омск-информ», в ходе процесса следствие ходатайствовало о продлении срока ареста еще на два месяца. Адвокат Евгений Тверской заявил встречное ходатайство – о выступлении в качестве свидетеля супруги Богдашина, Ирины. Ходатайство защиты было удовлетворено.

В обоснование продления срока ареста следствие представило материалы о возбуждении нового уголовного дела по ч. 3 ст. 160 («Присвоение или растрата»). Согласно материалам постановления о возбуждении уголовного дела, следствие полагает, что 13 декабря прошлого года АО «Омское лекарство» перечислило в счет оказания маркетинговых услуг 61,1 тыс. рублей на расчетный счет «Медицинской маркетинговой группы».

– Тем самым Богдашин, действуя умышленно и из корыстных побуждений, растратил вверенное ему имущество, распорядившись им как собственным, путем передачи им в обладание другому лицу. Тем самым АО «Омское лекарство» был причинен ущерб в размере 61 119 рублей, – говорится в постановлении.

В итоге судья Светлана Серпутько согласилась с доводами следствия и приняла решение о продлении ареста Игоря Богдашина еще на месяц.