Суд по делу экс-директора «Омского лекарства» Богдашина решили закрыть от СМИ и «фанатов»

Заседание о продлении меры пресечения собрало аншлаг в суде и обернулось скандалом.

omskinform.ru Сегодня, 28 октября, в Куйбышевском районном суде Омска состоялось рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения для бывшего гендиректора ООО «Омское лекарство» Игоря Богдашина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Поводом для уголовного преследования стала скандальная история с задержками поставок медикаментов в регион. Богдашину вменили мошенничество с закупками, в результате чего из бюджета было похищено свыше 4 млн рублей.

26 августа Куйбышевский суд вынес решение о продлении срока пребывания Богдашина в СИЗО на два месяца. Защита пыталась оспорить решение в Омском областном суде, однако безрезультатно. Всего обвиняемый находится под стражей в течение четырех месяцев, с июля текущего года.

Нынешнее заседание, которое вела судья Светлана Серпутько, собрало аншлаг. Пришли многочисленные пациенты обвиняемого, проходящие у Богдашина реабилитацию от онкозаболеваний. В ходе процесса представители следствия и прокуратуры возразили против участия в суде слушателей и представителей прессы, ссылаясь на тайну следствия.

– В заседании будут озвучены детали обвинения, которые могут быть разглашены и доступны широкому кругу лиц, – пояснила представитель СУ СК России по Омской области.

Адвокат Евгений Тверской возразил против этой позиции.

– Заседание открытое, поэтому могут присутствовать все желающие, – сказал защитник.

Его поддержал обвиняемый Игорь Богдашин.

– Раз люди пришли, пусть участвуют, – отметил он, улыбаясь.

В итоге судья на месте вынесла решение сделать заседание закрытым. Это вызвало протест у группы поддержки медика, но пациентов Богдашина и журналистов все равно выдворили из зала.

Напомним, что уголовному делу предшествовала еще одна коллизия. Игорь Богдашин занял пост гендиректора «Омского лекарства» в феврале текущего года. После четырех месяцев работы руководство решило расторгнуть с ним контракт. Однако бывший руководитель оспорил увольнение в суде и вернулся на свою должность. Тем не менее спустя буквально неделю, 5 мая, он снова оказался уволен.

Повторный иск к прежнему работодателю – Министерству имущественных отношений Омской области – вновь привел к восстановлению Богдашина в должности лишь временно: повторное возвращение состоялось 27 июня. Однако вскоре последовало возбуждение уголовного дела, после чего органы следствия решили задержать подозреваемого и заключить его под стражу.

Что касается «Омского лекарства», то предприятие включили в план приватизации на 2025 год.